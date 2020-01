Allerta Meteo, imminente ciclogenesi sul Tirreno: tanta NEVE in arrivo al Centro/Nord, fin in collina. SPECIALE con MAPPE e DETTAGLI (Di venerdì 17 gennaio 2020) Allerta Meteo – L’ alto Tirreno, la Liguria e il Nordovest sono già sott’acqua da alcune ore per l’azione di fronti legati al sistema Nordatlantico che apporterà un più esteso peggioramento nel corso del fine settimana. Proprio in queste ore un minimo di pressione si sta scavando sulla Provenza, incentivando le vorticità e i moti ascendenti verso il Golfo Ligure e, quindi, verso tutte le nostre regioni Centro-occidentali del Nord, dove le piogge e i rovesci si stanno intensificando. Ma, in questa sede, vaglieremo essenzialmente l’aspetto nevoso, quali i settori più interessati, stima accumuli e quote. Per il momento, l’aria fredda è ancora confinata oltralpe con nevicate intorno ai 1000 m, solo occasionalmente più in basso in presenza di conche fredde. Ma via via nel corso della notte, la bassa pressione andrà approfondendosi proprio sul Golfo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

