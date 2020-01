Torna l’evento di gioco Road to Six Invitational in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ubisoft® annuncia il ritorno dell’evento di gioco Road to Six Invitational in Tom Clancy’s® Rainbow Six Siege con una nuova mappa: lo Stadio. L’evento si svolgerà ogni fine settimana (da giovedì a domenica) dal 15 gennaio fino al 16 febbraio, data in cui terminerà il Six Invitational, lo speciale evento di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Con l’evento debutta anche il primo Pass Battaglia completo per Rainbow Six Siege, che contribuirà ad arricchire il montepremi del Six Invitational. Durante l’evento, gli operatori dovranno cercare di dimostrare chi è il miglior specialista di Six su una nuova mappa appositamente realizzata per la competizione, lo Stadio. Nella mappa, intere pareti di vetro antiproiettile daranno vita a nuove situazioni di gioco, in cui sarà possibile vedere i propri avversari ... Leggi la notizia su gamerbrain

Aggiornamento 11.30 di Fortnite : tutte le novità del 12 dicembre - Torna l’evento di Natale Frostnite : La cavalcata verso il successo di Fortnite non accenna ad arrestarsi. Dopo aver rivoluzionato la sua celebre Battaglia Reale introducendo un inatteso Capitolo 2 - la cui prima stagione andrà avanti fino al mese di febbraio 2020 -, gli instancabili sviluppatori di casa Epic Games continuano a supportare lo shooter online con diversi update, meritevoli di apportare modifiche di gameplay, meccaniche ma viste, modalità speciali e, perché no, pure ...

HorecaNewsit : VinNatur Genova: a febbraio torna l'evento dedicato al vino naturale - espressione24 : MONTESILVANO -Presentazioni, stand, mostre, incontri, laboratori: sono queste le numerose attività che sabato 18 ge… - singularityuit : Torna per il quarto anno consecutivo il SingularityU Italy Summit, evento imperdibile per innovatori ed executive c… -