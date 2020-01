Tangenti in sanità, ‘Lady Sorriso’ Paola Canegrati condannata a 12 anni per corruzione (Di giovedì 16 gennaio 2020) I giudici del tribunale di Monza hanno condannato a 12 anni per corruzione l'imprenditrice Maria Paola Canegrati, nota alle cronache come 'Lady Sorriso', finita al centro dell'inchiesta 'Smile', su un giro di mazzette nei servizi odontoiatrici negli ospedali lombardi. L'indagine aveva portato a 21 arresti nel febbraio 2016, coinvolgendo anche l'ex presidente della commissione sanità di Regione Lombardia, il leghista Fabio Rizzi. L'avvocato dell'imprenditrice ha annunciato che farà ricorso. Leggi la notizia su fanpage

