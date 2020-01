Spotify lancia playlist per cani e gatti che restano da soli in casa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Spotify lancia playlist per cani e gatti che restano da soli in casa Una playlist piuttosto rilassante, con musica tenue ma anche messaggi letti da attori famosi per alleviarne lo stress: Spotify lancia una playlist dedicata a quegli animali come cani e gatti che restano a casa da soli, magari quando il loro padrone è via per lavoro. La popolare piattaforma di musica in streaming ha preso questa decisione considerando che il 74% dei proprietari di animali domestici nel Regno Unito fa ascoltare musica ai loro animali. Per questo nella playlist di Spotify ci sarà musica rilassante e podcast studiati appositamente per i “pets”, ma anche storie rassicuranti lette da attori per non far loro patire l’assenza da casa dei loro padroni. Ma non solo. La musica non sarà scelta a caso ma sono previste tracce abbinate al carattere dei propri animali domestici, selezionate da ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Spotify lancia playlist per i cani e gatti lasciati a casa da soli [aggiornamento delle 17:31] - AgostinelliAldo : #Spotify lancia #PetPlaylists, le #playlist musicali per cani, gatti, uccelli, criceti e iguane, lasciati a casa da… - zazoomblog : Spotify lancia playlist per cani e gatti quando sono soli a casa - #Spotify #lancia #playlist #gatti… -