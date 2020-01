Spinazzola Politano, Roma furiosa: salta tutto? L’Inter si copre con Young (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Inter: rischia di saltare lo scambio con la Roma tra Spinazzola e Politano, giallorossi infuriati Fino a qualche ora fa sembrava che filasse per il verso giusto: Matteo Politano alla Roma, Leonardo Spinazzola all’Inter. Le firme e l’annuncio ufficiale sembravano poco più che una formalità, invece potrebbe saltare tutto. L’Inter vorrebbe condurre dei test fisici supplementari su Spinazzola ad Appiano Gentile, al proprio centro d’allenamento, prima di essere convinta di chiudere l’affare. Non però a titolo definitivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta vorrebbe infatti che entrambi i giocatori cambino maglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, con le stesse cifre. Proposta che si scontra con la volontà della Roma, furiosa per il dietrofront dell’Inter. Se l’affare non dovesse chiudersi, tornerebbe di ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Politano alla @OfficialASRoma, #Spinazzola all’@Inter: ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove… - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - FabrizioRomano : Confermato lo scambio annunciato su @SkySport ieri sera: Politano domani farà le visite mediche con la Roma, Spinaz… -