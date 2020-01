Smog, in Lombardia ventesimo impianto di metano: raddoppiati in 10 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dal 2010 al 2020 in Lombardia i distributori di gas metano sono passati da 102 a 200: un incremento di quasi il 100% su tutto il territorio regionale. Un trend importante sia a livello economico sia a livello di rispetto ambientale se si pensa che i dati Arpa hanno segnalato, per queste due prime settimane del 2020, un superamento del Pm10 in tutta la regione e, più generalmente, all’interno del bacino padano. Lo segnala la Regione Lombardia in una nota, sottolineando che è stato questo uno dei temi che, oggi, l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, ha voluto evidenziare partecipando a Montanaso Lombardo, comune in provincia di Lodi, all’inaugurazione del 200esimo impianto a metano sul territorio lombardo collocato all’interno del centro commerciale ‘Il Gigante’. “Essere qui – ha spiegato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

