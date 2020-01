Sergio Barzetti cucina la platessa fritta a La prova del cuoco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una bella sfida a La prova del cuoco oggi 16 gennaio 2020 con Sergio Barzetti che ha preparato la platessa fritta contro la platessa alla mediterranea di Angelica Sepe. Due secondi piatti ottimi, due ricette per cucinare la platessa, i filetti di platessa. Barzetti aggiunge alla platessa fritta anche una giardiniera veloce, solo 3 minuti di cottura e il nostro piatto sarà più goloso e colorato. Mr Alloro oggi ha aggiunto alle ricette La prova del cuoco anche la ricetta per fare la pastella. Pochi passaggi, poco tempo in cucina e la nostra cena sarà pronta. Da non perdere questa e le altre ricette di Sergio Barzetti. Ecco come si prepara la platessa fritta con giardiniera veloce. RICETTE LA prova DEL cuoco – LA RICETTA DELLA platessa fritta DI Sergio Barzetti Ingredienti platessa fritta La prova del cuoco – Per fare la pastella: 100 g farina di semola di grano duro, 200 ml acqua, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Sergio Barzetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sergio Barzetti