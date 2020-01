Se il primo quotidiano del Canada sostiene che Harry e Meghan non sono i benvenuti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Harry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di Londra Non è solo la regina a non essere contenta della Megxit. Elisabetta II nel dare il suo lasciapassare ha fatto sapere: «Avrei preferito che mio nipote e la moglie restasssero membri attivi della mia famiglia», e ora anche il primo quotidiano canadese scrive di essere d’accordo. In un editoriale a sorpresa The Globe and Mail sostiene che il principe Harry e Meghan Markle non sono i benvenuti a vivere in Canada. Perché, si legge, si tratta di una scelta incostituzionale. «In risposta all’improvviso annuncio di un piano vago e ancora in evoluzione ... Leggi la notizia su vanityfair

