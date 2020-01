Sanremo e le «donne di Amadeus». Ecco perché nel 2020 non è accettabile un servizio pubblico del genere (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Sanremo ’70 dev’essere il più grande show che possiamo avere nel nostro Paese», esordisce così alla conferenza stampa di Sanremo 2020 Amadeus, conduttore della settantesima edizione del Festival della canzone italiana che anche quest’anno, dal 4 febbraio, tornerà ad allietarci in prima serata su Rai1. Un’edizione che, dopo i tentativi degli scorsi anni di emanciparsi dal solito pattern del presentatore al centro della scena affiancato da silenti e altresì provocanti vallette, si presenta all’insegna di un rassicurante ritorno alle tradizioni. Sanremo 2020 – Conferenza stampaIl tuo browser non supporta il tag iframe Già, perché quest’anno è Amadeus stesso a mettere in chiaro la situazione sin dai primi minuti di conferenza stampa, evidentemente compiaciuto di aver altruisticamente scelto di circondarsi di un harem di co-conduttrici. «perché dovrebbero essere solo due?», ... Leggi la notizia su open.online

valeriafedeli : Ho riguardato la cs di #Sanremo70. Un concentrato di stereotipi sessisti indegno del servizio pubblico. Davvero su… - stanzaselvaggia : Rula no, la Ferragni no ma “le fidanzate di” sì. Le polemiche sceme sulle donne a Sanremo. - linglima : RT @antnqu: Sessismo e patriarcato condurranno SanRemo #amadeus #boycottsanremo RT -