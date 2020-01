«Salvini con la felpa di Simoncelli? Fa girare i c…» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Qualche giorno fa Matteo Salvini ha fatto tappa in Romagna, presso la comunità di San Patrignano, e al museo di Marco Simoncelli, a Coriano. Per l’occasione ha casualmente deciso di farsi fotografare con la felpa con numero 58, che ricorda il pilota motociclistico Marco Simoncelli. Ovviamente per una photo opportunity La storia però non è piaciuta a Paolo Beltramo, opinionista di Sky Sport MotoGP ed ex inviato dai box, che lo ha scritto su Twitter: “Matteo Salvini ha fatto propaganda con la felpa del Sic58 addosso. Aveva 8 anni per dirci che voleva bene al SIC. Così è soltanto squallida campagna elettorale. Non mi piace, anzi mi fa un po’ girare i coglioni. Ciao Marco…” E poi, già che c’era, ha anche risposto a chi gli diceva che la felpa era stata data al Capitano dal padre di Simoncelli: “Il papà del SIC può fare e pensare quello che vuole. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

