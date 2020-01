“Quelli che con Luca” e Havas insieme contro leucemia infantile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (askanews) – La ricerca contro la leucemia infantile, nonostante i progressi degli ultimi anni ha ancora molta strada da fare: attualmente la leucemia resta la forma di tumore infantile più diffusa e ogni anno il 20% dei bambini colpiti non riesce a vincerla. Proprio per dare più forza alla ricerca nasce la campagna-shock “La malattia peggiore…Quella del proprio figlio”, ideata dal Gruppo Havas per Quelli che con Luca , l’associazione fondata da Andrea Ciccioni il cui figlio Luca nel 2011, a soli nove anni, ha perso la sua battaglia contro una rara forma di leucemia mieloide acuta. Per lui e per tutti i bambini colpiti dalla stessa malattia, suo padre ha dato vita a Quelli che con Luca : una ONLUS che finanzia il Laboratorio Interdipartimentale di Terapia Cellulare e Genica Stefano Verri e il suo intero staff di ricercatori all interno ... Leggi la notizia su notizie

