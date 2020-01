Prince e il grande party per la fine del mondo - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alessandro Gnocchi Torna il capolavoro «1999» con cinque dischi di brani mai sentiti e concerti travolgenti Come immaginava Prince il XXI secolo nel 1982? Non se lo immaginava. Il capodanno del 2000 sarebbe stato il giorno del giudizio. Il cielo si sarebbe tinto di viola. La gente sarebbe scappata a gambe levate per evitare, inutilmente, la distruzione. Brutta storia. Per consolarsi, Prince aveva deciso di vivere come fosse sempre il 31 gennaio 1999. L'ultima festa, la più scatenata, la più disperata. Ed ecco atterrare nei negozi 1999. Non solo e non tanto il disco che ha reso Prince una star mondiale: 1999 ha segnato un'epoca e ridefinito quello che si poteva fare (tutto) con la musica nera. Innanzi tutto, via il «nera». Prince fonde funk e rock, James Brown e la New Wave, la disco e l'elettronica algida dei tedeschi Kraftwerk. Copertina da figlio dei fiori sotto ecstasy, ... Leggi la notizia su ilgiornale

Sandra64175787 : @PHarry_Meghan Prince Harry.... che dire poche astano per descrivere un grande uomo che ha ereditato tutti i geni e… - carhire121 : Autonoleggio Prince George | Risparmia su Prince George Rental Cars Prince George è la città più grande della Colum… - VNotKind : @LileStarseed @Bossina8 @stellafoglia Ma il più grande, non tagliato, chiamato il BLACK PRINCE'S RUBY o Samarian S… -