Prescrizione, Verini (Pd): “Destra usa giustizia come una clava. Grave che Renzi aggiunga suoi voti a quelli di Salvini” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “La destra continua a usare la giustizia come una clava ed è Grave che Renzi aggiunga i suoi voti a quelli di Salvini”. Lo ha detto il deputato e responsabile giustizia del Pd, Walter Verini. Ieri in commissione giustizia alla Camera i Renziani si sono schierati con Forza Italia mentre i dem hanno votato insieme ai 5 stelle e Leu a favore della soppressione del progetto di legge Costa che voleva togliere lo stop alla Prescrizione, entrato in vigore a gennaio, dopo la condanna in primo grado L'articolo Prescrizione, Verini (Pd): “Destra usa giustizia come una clava. Grave che Renzi aggiunga suoi voti a quelli di Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

