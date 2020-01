Prescrizione, Nordio”Riforma Bonafede inizio della fine” (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Se andiamo avanti di questo passo" con la modifica delle norme sulla Prescrizione "siamo davanti all'inizio della fine della civiltà giuridica. Abbiamo cominciato con questo per arrivare all'eliminazione delle impugnazioni, con una deriva giudiziaria assolutamente incivile". Lo ha detto il magistrato Carlo Nordio intervenendo al convegno sulla Prescrizione "Senza fine. L'omicidio della ragionevole durata del processo", in corso all'Hotel nazionale, organizzato dai gruppi parlamentari di Fi. Il testo Bonafede, ha continuato Nordio, "è innegabilmente incostituzionale perché infrange il principio della ragionevole durata del processo, è dannoso per le vittime, che potranno essere risarcite solo dopo la sentenza definitiva del processo. Quindi dopo decenni. Il governo è sempre stato consapevole che sarà impossibile far ingoiare questo obbrobrio giuridico senza modificare l'intero assetto ... Leggi la notizia su ilfogliettone

