Pokémon Go in un incredibile video di un giocatore che ha perso ben 45 chili grazie al titolo Niantic (Di giovedì 16 gennaio 2020) Niantic, gli sviluppatori di Pokémon Go, hanno pubblicato un video che descrive in dettaglio l'incredibile perdita di peso di un fan nel corso del gioco.Tommy, uno studente dell'Università di Greenwich, ha rivelato come non si riconosceva più nelle foto dopo essere ingrassato molto. Alla fine ha deciso di rivolgersi a Pokémon Go per perdere peso e ha iniziato una missione per catturarli tutti.Già fan dei Pokémon, a Tommy è stato consigliato di iniziare a giocare a Go da un amico. La prima volta in cui Tommy vide il gioco camminò per tre ore. Secondo un amico, iniziò regolarmente a camminare per 20 km.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

