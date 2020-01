Nasa e Noaa: "Ultimi anni i più caldi dal 1880". L'Onu: "Più eventi estremi" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il 2019 è stato il secondo anno più caldo di sempre, superato solo dal 2016. L'Onu avverte: "Nel 2020, ci sarà un clima più estremo" "Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato". È quanto dimostrato dall'analisi della Nasa e della National oceanic and atmospher administration (Noaa), che ha rivelato il cambiamento climatico degli Ultimi decenni. Lo studio della Nasa conferma quello del Cnr-Isac, secondo cui il 2019 aveva chiuso i 10 anni più caldi di sempre. Il direttore del Goddard institute for space studies (Giss), Gavin Schmidt, ha illustrato i dati diffusi dalle sue agenzie, spiegando che dal 1880 la temperatura media globale è aumentata drasticamente e ora corrisponde a oltre 1 grado celsius in più, rispetto al XIX secolo. Non solo. Secondo la ricerca, infatti, "gli Ultimi 5 anni sono stati i più caldi degli ... Leggi la notizia su ilgiornale

