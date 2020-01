“Mamma abbracciami”, gli ultimi istanti di vita di Giovanni Custodero, il calciatore guerriero (Di giovedì 16 gennaio 2020) Abbracciato alla mamma che gli cantava dolcemente la ninna nanna, così se ne è andato per sempre Giovanni Custodero, il calciatore guerriero di Fasano, malato terminale di cancro che aveva scelto la sedazione profonda prima di spegnersi per sempre nel letto di casa sua a Pezze di Greco. A raccontare gli ultimi strazianti ma dolci momenti in famiglia è stata l’amatissima sorella Mariana a cui lui era legatissimo e alla quale si era sempre rivolto per farsi aiutare. “Ha detto ‘mamma abbracciami’, lei l’ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato”, ha rivelato la giovane in una intervista a La Stampa ricostruendo le ore precedenti alla sedazione e al decesso di Giovanni. Un momento a cui il giovane aveva pensato a lungo preparandolo con cura. Nei giorni precedenti infatti aveva voluto lasciare a tutti, familiari e amici più stretti, il suo ultimo ... Leggi la notizia su howtodofor

