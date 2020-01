Maglione, Ricciardi e De Lucia: “Benevento-Cancello in RFI l’obiettivo del M5S” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da tempo, sul futuro della linea ferroviaria Benevento-Cancello via Valle Caudina si rincorrono notizie inesatte che creano confusione tra i cittadini. Ecco perché vogliamo ancora una volta chiarire quali sono i termini della questione”, commentano nella nota i portavoce M5S Pasquale Maglione, Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia. “Il Movimento 5 Stelle – proseguono – a differenza di chi per anni ha promesso un impegno mai mantenuto, ha sempre saputo quale fosse la soluzione per rendere funzionale e sicura questa linea ferroviaria: ovvero un cambio di gestione dalla Regione alla Rete Ferroviaria dello Stato (RFI). Questo è stato l’obiettivo su cui ci siamo concentrati sin dal nostro insediamento e dopo anni di promesse – grazie alla volontà dell’ex ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli – è stato aperto un ... Leggi la notizia su anteprima24

