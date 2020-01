Le Sardine già fanno la scissione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il movimento delle Sardine mostra le prime crepe. E a Napoli si spacca su un accordo con M5s e centrosinistra. E non è la prima volta. Infatti, alcuni giorni fa, in Toscana, due fazioni di Sardine si sono scontrate per una manifestazione che ha poi registrato un flop. Non saranno un partito, di certo, ma già sembra che si scalpiti per tirare la volata alla conquista della leadership. Come Giulia Trappoloni, il volto femminile delle Sardine, che è convinta che durante l'assemblea di marzo si capirà qualcosa di più sul movimento, che cercherà altri canali per far sentire la propria voce e non solo in piazza. La Trappoloni sembra già tracciare le prime linee guida, precisando che “nessuno del mondo politico ha bussato alla nostra porta, anche se i segnali non sono mancati”.La 29enne, fisioterapista felsinea, unica donna del quartetto che ha fondato il movimento (gli altri: Mattia ... Leggi la notizia su ilfogliettone

