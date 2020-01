Le Sardine già fanno la scissione. Ma i leader si dissociano: "Non è la posizione ufficiale" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il movimento delle Sardine mostra le prime crepe. Lo scrive il Tempo in edicola giovedì 16 gennaio. Infatti a Napoli si spacca su un accordo con M5s e centrosinistra. E non è la prima volta. Alcuni giorni fa, in Toscana, due fazioni di Sardine si sono scontrate per una manifestazione che ha poi regi Leggi la notizia su liberoquotidiano

mante : Alle Sardine forse servirebbero delle impossibili Frattocchie 5.0, prendersi del tempo per parlare fra loro, conosc… - MariMarifreedom : @ilpetulante Si ma sta già passando il tutto. Allargare la platea alle sardine - twinscolors : #sardine siete già nella rete e poi belle che fritte... ???? -