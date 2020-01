Junior Cally: età, carriera e vita privata del rapper romano in gara a Sanremo 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tra i ventidue Big in gara al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche il giovane rapper romano Junior Cally. Conosciamolo meglio. Junior Cally, ovvero Antonio Signore, nasce a Roma nel 1991, inizia la sua carriera con il nome di Socio, senza però ottenere notevoli meriti. Dopo un periodo di pausa ritorna sulla scena musicale con una nuova identità sotto il nome di Junior Cally. Le poche informazioni sulla sua vita privata vengono dal suo libro “Il principe. È meglio essere temuto che amato”. Il rapper racconta di un’infanzia vissuta nella periferia romana, e della presunta leucemia che lo ha afflitto per quattro anni che poi si è rivelata non essere tale. Dopo lo shock della malattia, Junior Cally ha riscontrato un disturbo ossessivo compulsivo della personalità. >> Leggi anche: Michele Zarrillo età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sul cantautore ... Leggi la notizia su urbanpost

