Inter, Ausilio in missione per Eriksen e Giroud: “I tifosi devono avere fiducia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al rientro dal viaggio a Londra il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha alimentato l'ottimismo per la chiusura delle trattative di mercato. Le ultime notizie su Giroud ed Eriksen confermano come, una volta incassata la disponibilità da parte dei calciatori, l'operazione sia entrata nella fase decisiva: quella dei contatti tra club. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ?????????????? Missione a #Londra del ds Piero #Ausilio ?? Incontro interlocutorio per #Eriksen e… - DiMarzio : #Inter, #Ausilio torna da #Londra: 'Fiducia per #Giroud ed #Eriksen? Noi abbiamo fiducia in generale' ???? -