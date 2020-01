Influenza, epidemia verso il picco. I dispositivi che ti allertano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sembra impossibile prevedere le “ondate” dell’epidemia Influenzale. Ma i moderni dispositivi indossabili possono diventare un efficace sistema per misurare l’andamento dell’epidemia nel tempo, tanto da poter rappresentare uno strumento utile per la sanità pubblica anche nelle previsioni. Come? Registrando quanto una persona si muove, con che frequenza batte il suo cuore e soprattutto se dorme bene o male, tutti indici che segnalano che qualcosa non va per il meglio. Dimmi come dormi e ti dirò come stai Misurando i battiti del cuore e soprattutto i ritmi del sonno si può vedere a che punto è l’ondata Influenzale, prevedendo anche con qualche settimana di anticipo l’aumento del numero dei casi. A dirlo è la ricerca condotta dagli scienziati dello Scripps Research Translational Institute in California, coordinate da Jennifer Radin. In pratica gli studiosi hanno analizzato per due anni le ... Leggi la notizia su dilei

