Il taser entra in dotazione alle forze dell’ordine, oggi il via libera in Consiglio dei Ministri (Di venerdì 17 gennaio 2020) La sperimentazione del taser è stata positiva e così il CdM approverà l’adozione dello strumento per le forze dell’ordine. Il taser entrerà ufficialmente nelle dotazioni delle forze dell’ordine. Il Regolamento che disciplina l’uso della pistola ad impulsi elettrici per polizia, carabinieri e guardia di finanza verrà infatti approvato oggi in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Dopo il passaggio al Consiglio di Stato per un parere, il testo tornerà in Cdm per il via libera definitivo. Addestramento al taser L’uso del taser è legato a un’abilitazione. Al momento, esiste già una quota di agenti abilitati all’uso dello strumento. L’addestramento – a cura di formatori qualificati e abilitati dall’azienda produttrice della pistola, modello X2 – è stato svolto presso il Centro nazionale di sperimentazione ... Leggi la notizia su newsmondo

