Il cantante mascherato: Orietta Berti spiega perchè è stata eliminata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Orietta Berti (Unicorno) su Il cantante mascherato: “Ecco perchè sono stata eliminata” E’ stata la prima maschera eliminata, l’Unicorno, a Il cantante mascherato. E Orietta Berti, che si nascondeva all’interno del bellissimo costume creato per la prima edizione italiana dello show, in un’intervista uscita questa mattina sulle pagine del nuovo numero del settimanale Oggi ha spiegato quali sono state, secondo lei, le ragioni della sua esclusione. Sulla maschera dell’Unicorno Orietta Berti nell’intervista in questione ha infatti asserito: Per rendermi irriconoscibile ho scelto di interpretare brani lontani dalla mia vocalità. Non ho fatto il mio acuto, per questo sono stata eliminata. “Mi dispiace essere uscita dalla gara, avrei voluto continuare” ha sottolineato subito dopo. Anticipazioni Il cantante mascherato, Orietta Berti ... Leggi la notizia su lanostratv

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - saraZSazer : Venerdì se non si inventano qualcosa in un giorno il cantante mascherato lì fa neri #GfVip -