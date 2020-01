Huawei avrebbe in cantiere due nuovi “battery phone”, mentre HONOR pensa ad una variante del 9X (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tramite il database del TENAA scopriamo che Huawei avrebbe in cantiere due smartphone con batteria da 4900 mAh, mentre HONOR pensa ad una variante del 9X L'articolo Huawei avrebbe in cantiere due nuovi “battery phone”, mentre HONOR pensa ad una variante del 9X proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

GiulianAlfredo : l più grande produttore al mondo di apparecchiature telefoniche avrebbe ottenuto incentivi statali per 75 miliardi… -