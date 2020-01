Governo: Cdm domani alle 9, l’odg (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle 9 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Disegno di legge sulla Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (ambush marketing) (Giustizia); Decreto del Presidente della Repubblica sull’approvazione dello statuto della ‘Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile’, di cui all’articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Presidenza – Sviluppo economico); Decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materiadi istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

giomo2 : No, per la #Diciotti non c'erano i termini e davvero quel governo adottò la decisione collegialmente in un #Cdm. St… - AugustoCantelmi : RT @TV2000it: Governo in bilico sulla prescrizione. Domani Consiglio dei ministri rovente @AugustoCantelmi @Avvenire_Nei @CEI_news @agensi… - TV2000it : Governo in bilico sulla prescrizione. Domani Consiglio dei ministri rovente @AugustoCantelmi @Avvenire_Nei… -