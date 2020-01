Giancarlo Giorgetti a TPI: “Sul caso Gregoretti è in corso un processo politico” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giancarlo Giorgetti ha parlato del caso Gregoretti a margine del convegno sull’antisemitismo organizzato dalla Lega al Senato. Ai microfoni di TPI, il vicesegretario del Carroccio ha dichiarato: “È stata una decisione presa dal governo, lo sapevano tutti. Non credo che Conte e Di Maio non guardassero la televisione. La maggioranza vuole fare un processo politico e decide la data sulla base di una decisione politica”. “Ma la gente è dalla parte di Salvini – ha aggiunto Giorgetti – Questa è la cosa importante e che non hanno gli altri”. Leggi anche: Gasparri che salva Salvini sulla Gregoretti è l’emblema di una destra italiana priva di dignità (di Giulio Cavalli) Leggi la notizia su tpi

