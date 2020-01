Dragon Ball Z: Kakarot - recensione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Italia, estate del 2000. Le scuole volgono al termine, ma centinaia di migliaia di bambini e ragazzi, prima ancora di riversarsi nei parchi e sulle spiagge, corrono verso casa per adempiere all'immancabile rituale quotidiano. Ore 13 e 30: il vate Giorgio Vanni intona la sigla di Dragon Ball Z secondo Italia 1, un vero e proprio inno alla spensieratezza che i più esperti ricorderanno anche nella rarissima versione techno. In quel periodo, Goku si trova sul pianeta Namecc, pronto a combattere per salvare i suoi compagni ancora una volta. E proprio durante una di quelle giornate soleggiate, si verifica uno degli eventi televisivi più influenti del decennio: il giovane protagonista si trasforma per la prima volta nel leggendario Super Saiyan.Da allora, nulla è stato più lo stesso. Chi non ha mai provato a scagliare una Kamehameha? Chi non ha alzato le mani al cielo di fronte al televisore ... Leggi la notizia su eurogamer

