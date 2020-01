Catania, sequestrato un allevamento ittico: per i pesci calce edilizia e acqua contaminata (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Catania un allevamento di pesci è stato sequestrato dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri del Noe, seguendo le disposizioni della Procura della città siciliana. Le accuse sono davvero molto pesanti: per il trattamento e la lavorazione dei pesci sarebbero stati usati calce edilizia e non calce alimentare e acqua contaminata. Gli agenti hanno sequestrato la Jonica Pesca snc di Acireale, sequestrato preventivamente dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri del Noe perché avrebbero usato calce edilizia e non calce alimentare per la lavorazione di baccalà e stoccafissi. Un’accusa davvero molto grave, mossa contro la società dagli inquirenti convinti del fatto che sarebbero stati messi in commercio dei prodotti alimentari contraffatti e adulterati. Sarebbe persino stata usata nello stabilimento ... Leggi la notizia su bigodino

carlaruocco1 : Complimenti alla @GDF di #Catania che ha sequestrato 30mila litri di #gasolio di illecita provenienza destinato ill… - AngelaProdi : RT @enricoparenti2: Ogni commento è superfluo. - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Calce edilizia e acqua contaminata sul pesce: sequestrato uno stabilimento a Catania -