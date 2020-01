Annunciato cast de Il Signore degli Anelli, molto Game of Thrones (Di giovedì 16 gennaio 2020) La serie di Amazon sul Signore degli Anelli ha Annunciato ufficialmente il suo cast principale. "Queste donne e uomini di eccezionale talento non sono solo i nostri attori - hanno dichiarato gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. - sono i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione che ora lavora instancabilmente per riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e il pubblico di tutto il mondo". La serie è scritta da Payne e Patrick McKay. Inoltre, Bryan Cogman di Game of Thrones ha firmato come consulente del progetto e J.A. Bayona dovrebbe dirigere alcuni episodi. La produzione inizierà a febbraio.Robert Aramayo (che in Game of Thrones ha interpretato Ned Stark da giovane e qui dovrebbe impersonare il giovane eroe Beldor), Owain Arthur e Nazanin Boniadi sono tra le star della serie. Al cast si aggiungono anche Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz ... Leggi la notizia su ilfogliettone

