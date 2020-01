Addio al telemarketing sui cellulari entro la fine del 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il telemarketing sui cellulari è sempre all'ordine del giorno, ma presto potrebbe finire: come riportato da 'tariffando.it', le comunicazioni pubblicitarie a mezzo telefono cellulare/SMS potrà presto diventare un lontano ricordo. Se finora il decreto di attuazione prevedeva la possibilità di aggiungere al Registro delle Opposizioni solo i numeri fissi, il pre-consiglio dei Ministri ha disposto che la disciplina che regola il suddetto registro venga modificato, estendendo l'integrazione al suo interno anche dei numeri mobili. Per dire Addio al telemarketing sui cellulari potrebbero servire ancora diversi mesi, visto che la riforma potrà dirsi completata solo per la fine del 2020. In ogni caso, la nuova disciplina permetterà all'utente di aggiungere il proprio numero di telefono mobile all'interno del Registro delle Opposizioni, bloccando così le comunicazioni commerciali non ... Leggi la notizia su optimaitalia

