A Milano, l’aperitivo si fa con gli insetti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Detto, fatto: chi credeva che questa tendenza non arrivasse mai anche in Italia dovrà ricredersi e Milano si conferma ancora una volta la città più all’avanguardia in questo senso. Se prima guardavamo con sospetto, misto all’orrore, i Paesi che già avevano scelto di inserire nei loro menù gli insetti è arrivato il momento di guardare attentamente cosa ci verrà servito sulle tavole dei ristoranti anche in Italia. L’insetto nel piatto L’insetto nel piatto c’è davvero, ma questa volta l’ira è dello chef che ha proposto menù gourmet a base di grilli, vermi e locuste. A Milano già l’anno scorso, un vero e proprio evento ha voluto diffondere e celebrare questa cultura gastronomica per far ricredere anche i più scettici. L’evento, organizzato dall’agenzia di comunicazione Theoria in partnership con Exmachina e Csportmarketing, ha visto assoluti protagonista gli insetti, di tutti i tipi e le ... Leggi la notizia su bigodino

bassipsicologa : Our happy hour is different ?????? Drink&Crime l'aperitivo criminologico a Milano. ?? A gift for you: Master di Alta Fo… - bassipsicologa : Our happy hour is different ?????? Drink&Crime l'aperitivo criminologico a Milano. ?? A gift for you: Master di Alta Fo… - Miss_FrancyM : @Noemianimalfree Ignorante è una persona che ignora un qualcosa . Lo scontrino non fiscale era per legge. se tu la… -