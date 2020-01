Whitney Houston, in ologramma, arriva in concerto a Milano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si chiama “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram” e sarà il concerto che avrà come protagonista una Whitney Houston ricostruita da un ologramma. Tra le tappe previste dal tour, anche l’Italia: si terrà a Milano al Teatro degli Arcimboldi il 23 marzo. L’ologramma di Whitney Houston a Milano in concerto La Base Hologram, azienda che ha già prodotto gli show virtuali di artisti del calibro di Roy Orbison, Frank Zappa e Amy Winehouse, ha da poco preparato uno show con protagonista l’artista Whitney Houston, scomparsa nel febbraio 2012. I concerti con protagonisti gli ologrammi hanno diviso in passato il mondo della musica. Chi li vede come il futuro dell’industria della musica e chi invece li associa ad uno spettacolo di altro genere, di teatro o di danza. Ad ogni modo, per i fans di Whitney Houston quella di marzo sarà un’occasione ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : RT @RepSpettacoli: Depeche Mode, Whitney Houston e Notorius B.I.G. nella Rock'n'Roll Hall of Fame [aggiornamento delle 15:04] - RepSpettacoli : Depeche Mode, Whitney Houston e Notorius B.I.G. nella Rock'n'Roll Hall of Fame [aggiornamento delle 15:04] - CitizenOCydonia : Belle notizie: I @depechemode e i @nineinchnails (insieme a,tra gli altri, Whitney Houston e The Notorius B.I.G.) v… -