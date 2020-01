Ultim’ora Bari, feto abbandonato in un cassonetto rinchiuso in una busta di plastica a Carbonara, la scientifica sul posto per scoprire la verità (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Attimi di grande tensione a Carbonara dopo il ritrovamento in piazza Umberto I di un feto rinchiuso in una busta di plastica. Secondo quanto riferito dagli stessi Carabinieri la segnalazione della presenza di un feto in un cassonetto è arrivata da alcuni cittadini. Le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare il feto. Ora l’involucro contenuto nella busta è all’esame della Polizia scientifica. Tutta l’area di Piazza Umberto I è transennata, le forze dell’ordine impediscono l’accesso. Secondo le ultime notizie sembrerebbe scongiurata l’ipotesi che possa trattarsi di un feto umano. Invece prende sempre più piede l’ipotesi che si tratti di un piccolo animale squarciato. Leggi la notizia su baritalianews

