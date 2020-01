Tennis, Andreas Seppi accede agli ottavi di finale ad Auckland. Sconfitto in tre set Mannarino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la pioggia, la soddisfazione. Andreas Seppi (n.84 del mondo) si impone contro il francese Adrian Mannarino (n.43 del ranking) nel primo turno dell’ATP di Tennis ad Auckland (Nuova Zelanda) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in 2 ore e 10 minuti di partita. Un successo in rimonta per l’altoatesino che ha saputo trovare nella seconda e nella terza frazione la chiave di volta del confronto, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale del torneo neozelandese dove lo attende il britannico Kyle Edmund (n.69 ATP). Nel primo set, dopo l’interruzione per l’intervento di Giove Pluvio di ieri, entrambi i Tennisti faticano a trovare la resa desiderata al servizio. Seppi, in particolare, concede ben tre break al transalpino, che prende il largo nel settimo e nel nono game, archiviando la pratica sul punteggio di 6-3, forte di tre ace, del 69% dei punti conquistati ... Leggi la notizia su oasport

