Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona, incinta del primo figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi è incinta. Secondo le ultime indiscrezioni l’ex fidanzata di Fabrizio Corona aspetterebbe un figlio dal compagno Giorgio De Stefano. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la cantante delle Donatella sarebbe già al quinto mese di gravidanza. La Provvedi era rimasta accanto a Fabrizio Corona nel periodo in cui era detenuto in carcere. Quando l’ex re dei paparazzi era uscito però qualcosa si era rotto nella loro relazione e Corona aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto dure nei confronti dell’ex compagna. Quando Silvia era entrata nella casa del Grande Fratello Vip fra i due c’era stato un chiarimento definitivo. Sulla questione era intervenuta anche Ilary Blasi che si era scontrata con Corona riguardo alcuni fatti accaduti molti anni prima e che coinvolgevano Francesco Totti. Poco dopo la cantante aveva affermato di voler archiviare una ... Leggi la notizia su dilei

