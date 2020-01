Sicilia: Sbarra (Cisl), 'patto di coesione e sviluppo per far ripartire Sud e Paese' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Un "patto nazionale di coesione e sviluppo" per "far ripartire la Sicilia, il Sud e far ripartire il Paese". Ad avanzare la richiesta al governo nazionale è il segretario generale aggiunto Cisl nazionale Luigi Sbarra nel corso di un incontro sulle Zes organizzato dal s Leggi la notizia su liberoquotidiano

FNPCISLSicilia : RT @CislSicilia: Il segr generale aggiunto @CislNazionale Luigi Sbarra 'Bloccati 85 miliardi di euro per le infrastrutture. Solo per la Sic… - FitSicilia_cisl : RT @CislSicilia: Il segr generale aggiunto @CislNazionale Luigi Sbarra 'Bloccati 85 miliardi di euro per le infrastrutture. Solo per la Sic… - RosannaLaplaca : RT @CislSicilia: Il segr generale aggiunto @CislNazionale Luigi Sbarra 'Bloccati 85 miliardi di euro per le infrastrutture. Solo per la Sic… -