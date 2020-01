Selena Gomez ha smesso di “proteggere persone che non hanno mai protetto me” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Non resterò più zitta" Selena Gomez ha smesso di “proteggere persone che non hanno mai protetto me” News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

mtvitalia : Queste parole di Selena Gomez ti ispireranno a seguire il tuo cuore e non quello che dicono gli altri ?? - thalitarievlis : Selena Gomez e Normani Amoooooo - k14d1u5 : Qual è il tuo esempio di stile? — Selena Gomez, Keneau Reeves -