Sanremo 2020, Amadeus: “Giorgia Meloni sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Accanto al clamore per il debutto della nuova edizione del GF Vip, ci si prepara ad accogliere a gran voce anche un altro grande evento dello schermo italiano, ovvero il Festival di Sanremo, che da sempre riesce a tenere vivo il senso della musica italiana e del grande spettacolo. Di recente la Rai ha avuto un ripensamento importante: Rula Jebreal salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Amadeus in una delle serate della manifestazione, in coppia con Diletta Leotta. L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, favorevole alla presenza della giornalista, ha parlato chiaramente: i suoi interventi dovranno riguardare la violenza sulle donne, senza altre divagazioni. Per la direttrice di Rai1, accusata di aver tentato di boicottare la presenza di Jebreal al Festival, è stata l’occasione di negare qualsiasi volontà di censura. La partecipazione di Jebreal dovrebbe ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

