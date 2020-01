Rispuntano problemi Reddit oggi 15 gennaio: il sito non funziona in Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spuntano in queste ore alcune segnalazioni in merito a problemi Reddit. L'anomalia di oggi 15 gennaio è tutta da decifrare, a differenza di quanto avvenne in occasione del nostro ultimo punto della situazione risalente a qualche mese fa. Il motivo? Pochi minuti fa ho provato ad utilizzare la piattaforma in questione e, provando ad accedervi, mi sono imbattuto nel messaggio "504 Gateway Time-out". Lavori di manutenzione o qualche problema più pesante alla base di questo messaggio? Al momento è impossibile saperloInsomma, i problemi Reddit di questo pomeriggio rappresentano al momento una situazione tutta da decifrare, a maggior ragione se pensiamo che da un lato non siano ancora giunte comunicazioni ufficiali da parte del team in grado di fare chiarezza, mentre dall'altro il numero di segnalazioni riscontrato su Servizio Allerta non consenta al momento di parlare di down. Al netto ... Leggi la notizia su optimaitalia

