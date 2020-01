Pizze e fritti senza glutine a Lusciano, Benvenuti al Sud si affida a Michele Spinelli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Napoletano, 24 anni, Michele Spinelli si sta affermando a Lusciano come punto di riferimento per i tanti intolleranti al glutine, desiderosi di gustare un’ottima pizza. Nella sede di Lusciano di Benvenuti al Sud Spinelli ha una postazione tutta sua, con forno e attrezzature tutte per sé, che gli consentono di deliziare di tutti i celiaci. Ma oltre alla pizza, nel locale vi è grande attenzione anche per i fritti senza glutine, crocchè e frittatina di bucatini su tutti. Inoltre, il vulcanico Michele Spinelli ha elaborato anche una speciale ricetta di pane casereccio. La sua quasi maniacale ricerca della perfezione, fa sì che quando al tavolo arrivano una pizza “normale” ed una gluten free, i commensali fanno fatica a distinguere le due varietà perché il mantra di Michele Spinelli è “senza glutine e senza Differenze!”. “Sapere – afferma Michele Spinelli – che la mia pizza senza ... Leggi la notizia su ildenaro

Pizze fritti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pizze fritti