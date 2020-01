NEVE IN ARRIVO, anche a quote basse. Ecco quando e dove (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'inverno resta al momento del tutto assente dalla scena non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa. Non ci saranno novità ancora per qualche giorno, con il predominio assoluto dell'anticiclone, eccezion fatta per lievi ma persistenti infiltrazioni d'aria umida da sud-ovest. I massimi di pressione si porteranno verso il Centro-Est Europa e sulla nostra Penisola le temperature si manterranno molto miti, in virtù di flussi in quota di matrice sub-tropicale. Tuttavia, questa fase piatta si sta per interrompere e già da venerdì assisteremo all'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia. Sembrano esservi per tutti i presupposti per il brusco ritorno verso un clima decisamente invernale, al Centro-Nord. Un fronte perturbato raggiungerà infatti la nostra Penisola ad inizio weekend e sarà accompagnata da una massa d'aria fredda in ARRIVO da nord. Questa ... Leggi la notizia su meteogiornale

Tantzstanze83 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - per sabato è previsto il passaggio della prima perturbazione di gennaio. In arrivo piogge sparse e neve… - Ba_Bars : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - per sabato è previsto il passaggio della prima perturbazione di gennaio. In arrivo piogge sparse e neve… - flash_meteo : #meteo #Toscana - per sabato è previsto il passaggio della prima perturbazione di gennaio. In arrivo piogge sparse… -