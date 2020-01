Morte operaio M4: proclamate 24 ore di sciopero nei cantieri della metro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I lavoratori dei cantieri della M4 di Milano hanno proclamato uno sciopero di 24 ore dopo la notizia della Morte di un operaio all’interno di un cantiere. È quanto deciso all’unanimità dall’assemblea indetta dai sindacati di categoria dopo la tragica Morte del loro collega. Morte operaio M4: sciopero di 24 ore Si fermeranno per 24 ore, dalle 22 del 15 gennaio alle 22 del 16 gennaio, tutti i lavoratori nei cantieri della M4 a Milano, dopo la Morte del loro collega Raffaele Ielpo avvenuta lunedì sera. È quanto ha deciso all’unanimità l’assemblea indetta dai sindacati di categoria. Lo sciopero riguarderà quindi tutti e tre i turni di lavoro. L’assemblea, aveva deciso lo sciopero immediato ma alla fine è stato deciso di farlo partire alle 22 per consentire il fermo in sicurezza delle macchine che lavorano nei cantieri. Dal 26 gennaio, i lavoratori si ... Leggi la notizia su notizie

