Mano schiacciata dai macchinari: due operai feriti in incidenti sul lavoro a Limbiate e Ambivere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due operai sono rimasti vittime di gravi incidenti sul lavoro, con dinamiche e conseguenze simili, in due diverse ditte lombarde. Un uomo di 39 anni si è schiacciato la Mano durante un'operazione di carico e scarico di un camion a Limbiate, in provincia di Monza Brianza: soccorso dai sanitari, è stato portato all'ospedale di Desio in codice giallo. Stessa sorte anche per un operaio di Ambivere, un 51enne, che ha patito lo schiacciamento di due dita della Mano destra. Leggi la notizia su fanpage

ilNotiziarioInd : Limbiate, mano schiacciata sotto il carico, operaio in ospedale