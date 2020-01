Libia, il generale Khalifa Haftar sarà presente al summit di Berlino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’appuntamento a Mosca ha tradito le aspettative: il generale Khalifa Haftar ha infatti lasciato la capitale russa senza firmare l’accordo siglato invece dal suo rivale, il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj. I due non si sarebbero nemmeno voluti incontrare, facendo sfumare le speranze di raggiungere una tregua duratura e avviare un percorso per la pace in Libia. Speranze che ora sono state riposte nel summit che avverrà a Berlino domenica 19 gennaio. Libia, il generale Khalifa Haftar sarà presente al summit di Berlino LEGGI ANCHE> L’incontro a Mosca tra Sarraj e Haftar non è andato bene A confermare la presenza del generale Haftar al summit organizzato a Berlino per domenica 19 gennaio è l’emittente televisiva Al Arabiya. L’uomo forte della Cirenaica avrebbe accettato l’invito tedesco e chiesto, durante la sua presenza a ... Leggi la notizia su giornalettismo

