“Ladra, pu***”. Eliana Michelazzo choc: l’accusa è pesantissima (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo il Prati gate, Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati coinvolta nel caso che ha appassionato il gossip italiano, ovvero il matrimonio della showgirl sarda con il fantomatico Mark Caltagirone, sembra aver cambiato vita. Dopo il ciclone che l’ha travolta Eliana Michelazzo si è resa conto di avere grandi problemi personali e ha voluto allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo per potersi dedicare a se stessa. Recentemente è tornata a parlare del Pratigate, ma ha anche svelato molti retroscena sulla sua vita privata, fra cui un passato di battaglia contro anoressia e bulimia. Lo ha fatto nel programma web Parla con una rosa ideato e condotto a mezzo social da Alberto, più conosciuto come L’Educatore influencer.



Quando è scoppiato lo scandalo molti amici l’avevano abbandonata, ma non Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Ladra pu***” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Ladra pu***”