La maggioranza si spacca sulla prescrizione Lite Pd-Iv anche su regionali

La maggioranza si spacca sulla prescrizione. Italia viva vota con il centrodestra per salvare la proposta di legge di Forza Italia che cancella la riforma Bonafede, mentre Pd, Leu e M5s votano compatti a favore dell'emendamento pentastellato soppressivo del testo a prima firma dell'azzurro Enrico Costa. Decisivo il voto della presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo: la maggioranza vince per un solo voto di differenza, 23 a 22. Il testo andra' comunque in Aula il 27 gennaio, ma con il parere negativo della commissione. Per Costa, pero', nulla e' perduto: "E' solo il primo tempo. Siamo convinti di poter ribaltare il risultato", sostiene l'azzurro. Intanto, sin da subito volano gli stracci tra ex colleghi di partito. I renziani accusano il Pd di andare "a rimorchio" dei 5 stelle. Il Pd contrattacca: siete voi ad andare "a rimorchio di Salvini".

