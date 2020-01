Isee e Dsu precompilata 2020 al via: come accedere e i dati precompilati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A partire dal 1° gennaio 2020 vedremo la nuova Dsu precompilata direttamente sul sito Inps. L’Isee 2020 infatti è pronto a innovarsi, e per agevolare i cittadini nella sua compilazione e inserimento dei dati utili al calcolo dell’Isee, viene introdotta la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata con all’interno sia dati autodichiarati da parte del cittadino sia altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps. Sarà quindi un documento in parte precompilato con i dati autodichiarati dall’utente, in parte da completare con i dati che saranno forniti. La DSU “quasi pronta” viene messa a disposizione del cittadino mediante i servizi telematici dell’Inps, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, con apposita delega, tramite i CAF. Tutto è riportato nel messaggio Inps numero 96 del 13 gennaio 2020, in cui si specifica come tutti i dettagli e le istruzioni per accedere al ... Leggi la notizia su leggioggi

