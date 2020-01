Fuori dal coro, Giordano processa le influencer e Taylor Mega si infuria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mario Giordano “processa” Taylor Mega e l’ex concorrente dell’Isola dei famosi si infuria. A Fuori dal coro va in scena la più prevedibile delle contrapposizioni, con Mario Giordano che mette a confronto la contadina Jessica e l'universo delle influencer.Da una parte c'è la ragazza che lavora duramente per racimolare appena mille euro al mese, dall’altra Asia Gianese, che mille euro li incassa grazie alla pubblicazione di una semplice foto. Insomma, guadagni "sudati" contro soldi “facili”, messi addirittura al televoto. Risultato? Ovviamente trionfo a mani basse di Jessica.Fuori dal coro, Giordano processa le influencer e Taylor Mega si infuria pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 03:36. Leggi la notizia su blogo

